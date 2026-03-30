Golf, che passione!

È in programma un nuovo episodio di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”, dedicato al golf. La puntata si concentrerà sull’evento sportivo in corso e sui dettagli relativi alla partecipazione e alle competizioni. La trasmissione si svolgerà in diretta, offrendo aggiornamenti e approfondimenti sulle attività legate al mondo del golf.

Nuovo appuntamento della nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”. Il tema della puntata sarà “”, affrontato dal giornalista Lorenzo Dallari insieme a ospiti d’eccezione: – Silvio Grappasonni, telecronista Sky – Nicola Pomponi, telecronista DISCOVERY – Stefano Frigeri, vicepresidente vicario Federgolf – Ugo Chimenti, presidente Fondazione Chimenti Una prima giornata dei Criteria con il botto, quella che si è disputata oggi. Carlos D’Ambrosio ha firmato il nuovo. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S. 🔗 Leggi su Oasport.it

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