Gli attentatori legati alla camorra La conferma di Giletti sulla bomba a Ranucci

Secondo quanto confermato da un conduttore televisivo, gli attentatori responsabili dell’esplosione davanti alla casa di un giornalista sarebbero legati alla Camorra. L’episodio si sarebbe verificato lo scorso ottobre e sarebbe stato messo in atto da persone associate a questa organizzazione criminale. Le autorità stanno indagando sulle responsabilità e sui collegamenti tra i sospettati e i gruppi criminali coinvolti.

A piazzare la bomba davanti alla residenza di Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre sarebbero stati esponenti della Camorra. Lo ha detto Massimo Giletti in una clip di anticipazione del suo programma in onda questa sera. “Qualcuno arriva, piazza dell'esplosivo sotto l'auto di Ranucci e scatena l'inferno”, ha detto il conduttore de “Lo Stato delle Cose”, aggiungendo che “si è parlato di una Panda nera, si è parlato di plastico: né uno né l'altro. La macchina usata dagli attentatori non è una Panda nera, l'esplosivo probabilmente è preso da una cava ma non era plastico. Ma la notizia importante che daremo stasera è che gli autori dell'attentato appartengono alla Camorra ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Gli attentatori legati alla camorra". La conferma di Giletti sulla bomba a Ranucci Articoli correlati Attentato a Ranucci, la rivelazione di Giletti: “Attentatori dalla Campania, legati a camorra”(Adnkronos) – Questa sera a Lo Stato delle Cose Massimo Giletti promette clamorose rivelazioni sull’attentato dello scorso ottobre al giornalista e... Attentato a Ranucci, la rivelazione di Giletti: “Attentatori dalla Campania, appartengono a camorra”(Adnkronos) – Questa sera a Lo Stato delle Cose Massimo Giletti promette clamorose rivelazioni sull’attentato dello scorso ottobre al giornalista e... Una raccolta di contenuti su Gli attentatori legati alla camorra La... Gli attentatori legati alla camorra. La conferma di Giletti sulla bomba a RanucciIl Giornale già a gennaio sgombrava il campo da altre piste e concentrava l’attenzione sulla criminalità organizzata ... ilgiornale.it Attentato a Ranucci, la rivelazione di Giletti: Attentatori dalla Campania, legati a camorra(Adnkronos) – Questa sera a Lo Stato delle Cose Massimo Giletti promette clamorose rivelazioni sull’attentato dello scorso ottobre al giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci: L’esplosivo ... notizie.it