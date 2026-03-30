Giugliano approvato il bilancio Minoranza si astiene | Diamo fiducia all’amministrazione

Nella città di Giugliano è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per l’anno in corso, con la maggioranza che ha votato a favore e la minoranza che si è astenuta. La decisione riguarda il primo bilancio dell’amministrazione guidata dal sindaco Diego D’Alterio. La seduta si è svolta senza imprevisti, con le parti che hanno espresso le loro posizioni durante la discussione.

Approvato il primo bilancio di previsione finanziario dell’amministrazione guidata da Diego D’Alterio. L’importante documento contabile ha ottenuto il via libera del Consiglio comunale nel pomeriggio, con 21 voti favorevoli e 11 astensioni. Si tratta di un passaggio chiave per l’amministrazione, al suo primo banco di prova sui conti pubblici. Giugliano, approvato il bilancio. Minoranza si astiene: "Diamo fiducia all'amministrazione" "Il bilancio è tecnico, ci sono numeri e conti che andavano messi a posto – ha dichiarato il sindaco D’Alterio –. È stato comunque un ottimo risultato: abbiamo lavorato per arrivare in aula con le idee chiare. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, approvato il bilancio. Minoranza si astiene: “Diamo fiducia all’amministrazione” Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giugliano approvato il bilancio... Leggi anche: **Pd: minoranza si astiene su voto relazione Schlein in Direzione** **Pd: minoranza si astiene su voto relazione Schlein in Direzione (2)**(Adnkronos) - Gli astenuti sulla relazione di Elly Schlein, tra i presenti in Direzione e quelli da remoto, sarebbero poco meno di una ventina, a... Leggi anche: Approvato il nuovo Piano Opere Pubbliche di Bari. Tensione nella maggioranza: Bronzini si astiene Giugliano, approvato il bilancio. Minoranza si astiene: Diamo fiducia all'amministrazione