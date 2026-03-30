Giro di nomine in Vaticano | scelti sostituto prefetto della Casa Pontificia e nunzio in Italia

In Vaticano sono state annunciate diverse nomine recenti. Tra queste, l’arcivescovo Paolo Rudelli, 55 anni, è stato nominato nuovo sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato. Rudelli, sacerdote dal 1995 e proveniente da Bergamo, assume una posizione di rilievo all’interno della struttura vaticana. La nomina si inserisce in un quadro di cambiamenti amministrativi e diplomatici promossi dalla Santa Sede.

Giro di nomine all’interno della Santa Sede. Leone XIV ha scelto il nuovo sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato – una sorta di “ministro degli Interni” del Vaticano – affidando l’incarico all’arcivescovo Paolo Rudelli, 55 anni, sacerdote dal 1995 e incardinato a Bergamo. Laureato in teologia morale, dal 2023 era nunzio apostolico in Colombia su nomina di Papa Francesco, che lo aveva ordinato arcivescovo nel 2019. Nel 2020 era stato inviato nello Zimbabwe, dopo un’esperienza a Strasburgo da osservatore permanente della Santa Sede presso il Consiglio d’Europa. Peña Parra nunzio in Italia, Raji? prefetto della Casa Pontificia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Giro di nomine in Vaticano: scelti sostituto, prefetto della Casa Pontificia e nunzio in Italia Articoli correlati Nomine della Giunta: a Frittitta l'interim dell'Autorità di bacino, scelti i presidenti degli ErsuProrogato a Margherita Rizza l'incarico di dirigente generale del dipartimento degli Affari extraregionali.