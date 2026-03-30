giochi e sorrisi in pediatria festa al policlinico per i piccoli pazienti

Sabato 28 marzo, nell’Aula Magna del padiglione N, si è svolta una festa dedicata ai bambini ricoverati presso il Policlinico. L’evento ha visto la presenza di giochi e momenti di svago pensati appositamente per i piccoli pazienti, creando un’atmosfera di allegria e spensieratezza nel pomeriggio. La manifestazione ha coinvolto i bambini e le loro famiglie in un’occasione di svago all’interno della struttura ospedaliera.

Iniziativa del gruppo “Padre Nostro. Padre di tutti” al Policlinico: volontari e clown portano momenti di leggerezza tra i reparti Un pomeriggio di gioia e leggerezza per i bambini ricoverati. Sabato 28 marzo, nell’Aula Magna del padiglione N.I. del Policlinico, si è svolta un’iniziativa di animazione dedicata ai piccoli pazienti. A promuoverla è stato il gruppo “Padre Nostro. Padre di tutti”, che anche quest’anno ha organizzato un momento di festa grazie alla collaborazione della Direzione sanitaria e del professore Carmelo Romeo. Protagonisti del pomeriggio i volontari e un clown che, tra giochi, musica e improvvisazione, hanno coinvolto i bambini in attività pensate per alleggerire il peso della degenza. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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