Giallo a Sesto Fiorentino trovato un cadavere mummificato nel vecchio sanatorio

Nella serata di domenica 29 marzo, le autorità hanno trovato un cadavere mummificato all’interno di un vecchio sanatorio situato nella zona collinare sopra il comune di Sesto Fiorentino. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e i sanitari per le verifiche del caso, mentre le indagini sono ancora in corso per chiarire le circostanze del ritrovamento.

SESTO FIORENTINO – Un cadavere mummificato è stato rinvenuto nella serata di domenica 29 marzo, innescando l’immediato intervento delle autorità nella zona collinare che sovrasta il comune di Sesto Fiorentino. Il macabro ritrovamento è avvenuto nei pressi dell’ ex sanatorio Luzzi, una struttura sanitaria da tempo in stato di abbandono situata in via di Fontesecca. L’allarme è scattato a seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112, che ha fatto scattare l’immediato intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono giunti tempestivamente i Carabinieri della Compagnia di Signa, insieme ai reparti della Sezione Investigazioni Scientifiche per i rilievi di rito necessari a chiarire i contorni della vicenda. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Giallo a Sesto Fiorentino, trovato un cadavere mummificato nel vecchio sanatorio Tutto quello che riguarda Sesto Fiorentino Sesto Fiorentino: cadavere mummificato trovato vicino a ex sanatorio. Indagano i carabinieriSESTO FIORENTINO (FIRENZE) – Un cadavere mummificato è stato trovato nella tarda serata di ieri, 29 marzo 2026, a Sesto Fiorentino, nella zona... Cadavere mummificato trovato nella zona di un ex sanatorio: le indagini sulle cause della morteSesto Fiorentino (Firenze), 30 marzo 2026 – Un cadavere mummificato è stato trovato nella sera di domenica 29 marzo a Sesto Fiorentino.