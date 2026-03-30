GialappaShow | 8 puntate nuovi personaggi e il ritorno di icone pop

Stasera alle 21:40 inizia la settima stagione di GialappaShow, trasmessa su Tv8, Uno e NOW. La nuova edizione prevede otto puntate, con l’introduzione di personaggi inediti e il ritorno di alcune icone della cultura pop. La programmazione si svolge su più canali e piattaforme digitali, offrendo agli spettatori un approfondimento dei contenuti televisivi e di intrattenimento della trasmissione.

La settima stagione di GialappaShow prende il via stasera, lunedì 30 marzo alle ore 21:40, con una programmazione che abbraccia Tv8, Uno e la piattaforma di streaming NOW. Marco Santin, storico membro della band, conferma in radio l’assenza di Giorgio Gherarducci, spiegando le dinamiche familiari che hanno impedito la sua partecipazione alla registrazione. Il programma si presenta come un mix di grandi ritorni e nuove creazioni, registrato nei Soulmovie Studios di Milano per otto puntate consecutive. Il progetto, prodotto da Banijay Italia, non si limita a ripetere formule consolidate ma punta su una produzione intensiva dove ogni puntata richiede due giorni di lavoro tra prove e registrazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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