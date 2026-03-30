GfVip Adriana Volpe su tutte le furie | Se volete questi contenuti mandatemi via

Durante la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 30 marzo, si è verificato un acceso scontro tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia da un lato e Adriana Volpe dall’altro. La conduttrice si è detta infuriata e ha chiesto di ricevere solo contenuti esclusivamente via email, senza voler partecipare a discussioni o confronti diretti. La discussione ha coinvolto più persone nel corso della trasmissione.