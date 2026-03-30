GfVip Adriana Volpe su tutte le furie | Se volete questi contenuti mandatemi via
Durante la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 30 marzo, si è verificato un acceso scontro tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia da un lato e Adriana Volpe dall’altro. La conduttrice si è detta infuriata e ha chiesto di ricevere solo contenuti esclusivamente via email, senza voler partecipare a discussioni o confronti diretti. La discussione ha coinvolto più persone nel corso della trasmissione.
(Adnkronos) – Inzio di fuoco al Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata di oggi, lunedì 30 marzo, è andato in scena un acceso scontro tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia da una parte e Adriana Volpe dall'altra. La discussione, che si trascina ormai da giorni, ruota attorno agli assorbenti disponibili nella Casa. Tuttavia, il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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