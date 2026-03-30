Germania-Ghana | confermate le formazioni per l’amichevole di Stoccarda

Le formazioni ufficiali della partita amichevole tra Germania e Ghana sono state annunciate. La sfida si svolge a Stoccarda, tre giorni dopo la vittoria della nazionale tedesca contro la Svizzera, conclusa con il punteggio di 4-3. La nazionale tedesca è rientrata in patria dopo il match disputato a Berna. La partita si presenta come una nuova occasione per entrambe le squadre di testare le proprie rose.

2026-03-30 19:40:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: La Germania torna in patria appena tre giorni dopo aver rimontato per tre volte e si è assicurata un’emozionante vittoria per 4-3 contro la Svizzera a Berna. A ostacolarli c’è la squadra del Ghana allenata da Otto Addo. Le Black Stars si sono qualificate in modo impressionante per la fase finale ottenendo 25 punti in 10 partite, ma stanno cercando di riprendersi dopo una pesante sconfitta per 5-1 in amichevole contro l’Austria a Vienna. Ecco come si allineano le parti. Novità sulla squadra tedesca. Il portiere della Germania Jonas Urbig è stato costretto a ritirarsi a causa di un infortunio al ginocchio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Aggiornamenti e notizie su Germania Ghana confermate le formazioni...

Germania-Ghana (Amichevole, 30-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiDopo la giostra di gol vista contro i vicini svizzeri la Germania di Nagelsmann affronta a Stoccarda il Ghana di Addo.

Germania-Ghana (Amichevole, 30-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Nagelsmann pensa a ruotare l’organico contro le black starsDopo la giostra di gol vista contro i vicini svizzeri la Germania di Nagelsmann affronta a Stoccarda il Ghana di Addo.

Confermate le formazioni per l’amichevole internazionale2026-03-26 20:47:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Stasera il Brasile accoglie la Francia...