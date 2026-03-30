Gennaro Gattuso | Chi gioca a calcio vive per notti così sento la grande responsabilità

Alla vigilia di una partita decisiva per la nazionale di calcio, l’allenatore si è rivolto ai microfoni di Sky per commentare la sfida contro la Bosnia. Ha affermato che chi gioca a calcio vive per momenti come questo e ha parlato della responsabilità che si sente nel guidare la squadra. La gara rappresenta uno degli appuntamenti più rilevanti degli ultimi anni per la nazionale.

Alla vigilia di una delle partite più importanti degli ultimi anni per la nostra Nazionale di calcio, Gennaro Gattuso si è presentato davanti ai microfoni di Sky per analizzare l’aspetto tecnico e morale del match contro la Bosnia. Il CT ha così commentato l’emozione di giocare queste partite: “Penso che chi gioca a calcio e fa questo mestiere vive per notti così. Quando la tensione comincia a salire non c’è cosa più bella, o appendi le scarpe al chiodo o devi smettere. Ci giochiamo tanto, sono due Mondiali a cui non partecipiamo. Bisogna anche essere bravi a non perdere energie e buttarle tutte in campo”. Sulle pressioni: “Grande responsabilità da quando ho preso in mano la panchina della Nazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Gennaro Gattuso: “Chi gioca a calcio vive per notti così, sento la grande responsabilità” Una selezione di notizie su Gennaro Gattuso Leggi anche: Bosnia-Italia, Gattuso: «Chi gioca a calcio vive per notti così, vogliamo regalare una gioia ai tifosi» Gattuso, vittoria o vergogna: Italia-Irlanda del Nord, chi giocaSe con Ventura nel 2017 regnava sovrano il terrore e con Mancini nel 2022 si aveva la sensazione di una Nazionale che peccava di presunzione,... Leggi anche: Buon compleanno Massimo Silvestri, Oscar Prudente, Gennaro Gattuso… Gattuso a cuore aperto: «Da giocatore mi allenavo al 100% perché ero il più scarso»