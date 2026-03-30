Gattuso spegne le polemiche su Bosnia-Italia | Non dobbiamo parlare del campo è da deboli

Alla vigilia della partita di playoff tra Bosnia e Italia, l’allenatore della nazionale ha evitato di commentare le polemiche legate all’incontro, affermando che il discorso sul campo non ha senso e che concentrarsi su altri aspetti sarebbe da deboli. In un’intervista, ha dichiarato di aver valutato le condizioni del terreno di gioco e di ritenere che possa essere affrontato senza problemi.