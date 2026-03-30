Gattuso spegne le polemiche su Bosnia-Italia | Non dobbiamo parlare del campo è da deboli
Alla vigilia della partita di playoff tra Bosnia e Italia, l’allenatore della nazionale ha evitato di commentare le polemiche legate all’incontro, affermando che il discorso sul campo non ha senso e che concentrarsi su altri aspetti sarebbe da deboli. In un’intervista, ha dichiarato di aver valutato le condizioni del terreno di gioco e di ritenere che possa essere affrontato senza problemi.
Alla vigilia della finale playoff contro la Bosnia Gattuso allontana ogni polemica: "Il campo l'ho visto e può andare. La polemica con Dimarco? Siamo stati stupidi noi a farci male da soli". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Djokovic si è accorto del servizio copiato da Alcaraz: “Gli ho mandato un messaggio, dobbiamo parlare”Novak Djokovic ha raccontato di aver notato le somiglianze tra il nuovo servizio di Alcaraz e il suo.
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Bosnia-Italia, Gattuso: «Se manchiamo un altro Mondiale sarà una mazzata. Il campo? Alibi da perdenti»È la notte di Rino Gattuso, quella delle ultime scelte, che non possono essere sbagliate.