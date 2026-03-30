Gattuso Chi gioca al calcio vive per notti così metteremo tutto in campo

Durante una conferenza stampa, l’allenatore di una squadra di calcio ha affermato che le partite di alto livello sono momenti in cui si percepisce una forte tensione. Ha aggiunto che se un giocatore non prova questa emozione, dovrebbe smettere di giocare o di allenarsi. La dichiarazione è stata rilasciata a pochi giorni da un importante impegno internazionale in Bosnia.

ZENICA (BOSNIA) - "Chi gioca al calcio vive per notti così, la tensione comincia a salire, se non è così appendi le scarpe al chiodo o non alleni più. Dovremo essere bravi a mettere tutto in campo, domani ce ne sarà bisogno". Lo ha detto il ct della Nazionale, Gennaro Gattuso, alla vigilia della sfida con la Bosnia che mette in palio la qualificazione ai Mondiali del 2026. "C'è una grande responsabilità ma non c'è cosa più bella. Dobbiamo essere bravi a non perdere energie - ha proseguito il ct azzurro - Sento una grande responsabilità dal primo giorno che ho preso la panchina della Nazionale, ma devo pensare a guardare negli occhi i giocatori e trasmettere fiducia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gattuso "Chi gioca al calcio vive per notti così, metteremo tutto in campo" Tutto quello che riguarda Gattuso Chi gioca al calcio vive per... Gennaro Gattuso: “Chi gioca a calcio vive per notti così, sento la grande responsabilità”Alla vigilia di una delle partite più importanti degli ultimi anni per la nostra Nazionale di calcio, Gennaro Gattuso si è presentato davanti ai... Leggi anche: Bosnia-Italia, Gattuso: «Chi gioca a calcio vive per notti così, vogliamo regalare una gioia ai tifosi» Gattuso, vittoria o vergogna: Italia-Irlanda del Nord, chi giocaSe con Ventura nel 2017 regnava sovrano il terrore e con Mancini nel 2022 si aveva la sensazione di una Nazionale che peccava di presunzione,... Gattuso a cuore aperto: «Da giocatore mi allenavo al 100% perché ero il più scarso»