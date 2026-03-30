A Garlasco, il caso di omicidio torna a essere al centro dell'attenzione durante una puntata del programma di Rai 3 condotto da Massimo Giletti. La trasmissione ha presentato una versione rivista della dinamica dei fatti che riguardano il delitto, suscitando nuovo interesse intorno alla vicenda giudiziaria.

Il delitto di Garlasco torna al centro del dibattito nello studio di Massimo Giletti a Lo Stato delle cose su Rai 3. In particolare, nella puntata in onda questa sera, lunedì 30 marzo, si torna a parlare delle indiscrezioni sulla perizia dell’anatomopatologa Cattaneo, che potrebbe riscrivere la dinamica e i tempi dell'omicidio. Se così fosse, qualcosa potrebbe cambiare per gli alibi di Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima Chiara Poggi nonché unico condannato per l'omicidio, e di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara nonché nuovo indagato nel caso dalla procura di Pavia. La vicenda risale al 13 agosto del 2007, quando la 26enne Chiara Poggi venne trovata senza vita nella villetta di famiglia a Garlasco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, altra bomba da Massimo Giletti: riscritta la dinamica del delitto

Una selezione di notizie su Massimo Giletti

Leggi anche: Garlasco, da Massimo Giletti il giallo del pc di Chiara: "Cosa nasconde"

“Cardinali e politici finiscono nella me***”. Garlasco, l’ultima bomba da GilettiNel corso della trasmissione “Lo Stato delle Cose”, il programma condotto da Massimo Giletti su Rai 3, si è tornati a parlare del delitto di Garlasco.

“Può confessare”. Garlasco, Lovati a ruota libera da Massimo GilettiIl delitto di Garlasco continua a rappresentare una delle pagine più controverse e dolorose della cronaca giudiziaria italiana.

GARLASCO: L'AUDIO DI MARCHETTO CHE GILETTI NON HA MANDATO IN ONDA