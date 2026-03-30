Futuro in dubbio per Santiago Gimenez il mondiale sarà il crocevia

Dopo oltre quattro mesi fuori dal campo, Santiago Gimenez è tornato a disposizione e punta a contribuire alle ultime partite del Milan. La sua presenza potrebbe influenzare le scelte della squadra nel finale di campionato, mentre il suo futuro resta incerto. La sua disponibilità coincide con un momento cruciale, in cui le decisioni sul suo ruolo e sulla sua permanenza vengono valutate dalla dirigenza.

Tornato a disposizione dopo più di quattro mesi, Santiago Gimenez vuole provare a rendersi utile alla causa del Milan in questo finale di stagione. Futuro in dubbio per Santiago Gimenez al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it L’attaccante messicano ha affermato di aver giocato l’ultimo periodo prima dell’operazione con un dolore costante che non gli ha permesso di mettersi in mostra nel migliore dei modi. Ora, che tutto sembra essere ok, spera di riuscire a mostrare la sua parte migliore e convincere il Milan a puntare su di lui. Sostituito di fatto nella rosa con l’arrivo in prestito di Fullkrug dal West Ham, Santiago Gimenez tenterà di assicurarsi un posto nel Milan sia in questo finale di campionato che per il futuro con l’intenzione di diventare un punto di forza dei rossoneri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Futuro in dubbio per Santiago Gimenez, il mondiale sarà il crocevia Contenuti utili per approfondire Santiago Gimenez Leggi anche: Milan: si avvicina il rientro di Santiago Gimenez Tre mesi per riprendersi il Milan: Santiago Gimenez, ora o mai piùTempo di risposte per Santiago Gimenez in casa Milan con il centravanti messicano che è rimasto fuori per diverse settimane per via dell’operazione... Santiago Gimenez torna a disposizione, possibile convocazione per la LazioArrivano ulteriori buone notizie in casa Milan dopo la vittoria del derby contro l’Inter di domenica scorsa.