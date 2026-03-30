Tre uomini del montebellunese sono stati lasciati liberi dopo un errore burocratico che ha invalidato l’arresto. I tre sono stati fermati con 400 chilogrammi di metalli preziosi rubati da un ex convento. Un’irregolarità formale ha impedito la loro detenzione, portando alla loro scarcerazione.

Un’irregolarità formale ha trasformato un arresto in una liberazione, lasciando tre uomini del montebellunese liberi dopo aver trafugato 400 chilogrammi di metalli preziosi da un’ex convento. La Procura non ha potuto chiedere misure cautelari a causa di un difetto nella titolarità della denuncia presentata contro Alex Caari, Aramia Karisdi e Daniel Caari. Sebbene il materiale rubato sia stato interamente recuperato e restituito alle Suore Francescane Elisabettine, il processo per direttissima ha dichiarato l’improcedibilità del reato di furto, lasciando aperta solo una sanzione amministrativa per uno dei tre. L’errore procedurale che ha bloccato la giustizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furto di 400 kg: un errore burocratico salva i ladri

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