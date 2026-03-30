Fratelli d’Italia si è dimessa dopo quegli insulti! Caos

A Ventimiglia si sono registrate ore di tensione alle istituzioni dopo le dimissioni di un assessore al Turismo di Fratelli d’Italia. La decisione è arrivata in seguito a commenti considerati offensivi rivolti all’ex assessora, portando a una crisi politica che ha coinvolto diverse figure locali. La situazione resta al centro dell’attenzione politica e mediatica nella città ligure.

Ventimiglia attraversa ore di forte tensione istituzionale dopo le dimissioni di Serena Calcopietro, ormai ex assessora al Turismo in quota Fratelli d’Italia. La decisione arriva in seguito a una serie di contenuti pubblicati sui social che hanno generato un acceso dibattito politico, innescando reazioni immediate da parte delle opposizioni e di una parte dell’opinione pubblica. Al centro del caso ci sono frasi considerate offensive verso chi si era espresso in modo diverso rispetto alle sue aspettative in una recente consultazione referendaria. Nei post incriminati, l’esponente politica aveva definito alcuni cittadini come “idioti spaventati” e persone “retrograde”, parole che hanno rapidamente alimentato un’ondata di polemiche. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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