Fratelli d’Italia perde pezzi lascia un sindaco dei Picentini

Sonia Alfano, sindaca di San Cipriano Picentino, avrebbe deciso di lasciare il suo incarico e il partito Fratelli d’Italia, di cui era dirigente. La notizia si riferisce a un possibile cambio di affiliazione politica da parte della rappresentante locale, che avrebbe comunicato la sua intenzione di abbandonare il partito guidato dalla leader nazionale. La decisione si inserisce in un contesto di tensioni e cambiamenti interni al partito.

Tempo di lettura: 2 minuti Sonia Alfano, sindaca di San Cipriano Picentino e dirigente di Fratelli d’Italia, avrebbe deciso di lasciare il partito guidato da Giorgia Meloni. Una scelta che, se confermata, certificherebbe una frattura maturata nel tempo, soprattutto nei rapporti con i riferimenti regionali. Alfano è da sempre considerata vicina al gruppo dirigente che fa capo a Edmondo Cirielli e Antonio Iannone. Un asse politico che, però, negli ultimi mesi si sarebbe progressivamente incrinato. A pesare, secondo ricostruzioni interne, sarebbe stata già la partita delle regionali del 2025. In quella occasione la sindaca non avrebbe sostenuto Fabbricatore, coordinatore provinciale del partito e candidato fortemente sponsorizzato proprio dall’area Iannone-Cirielli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fratelli d’Italia perde pezzi, lascia un sindaco dei Picentini Articoli correlati Ex sindaco lascia Fratelli d'Italia e aderisce alla LegaL'adesione ufficializzata in occasione dell'inaugurazione della sede cittadina del partito alla presenza di Zinzi, Grimaldi, Piccerillo, Brogna e... Leggi anche: Il Pd perde pezzi. L’europarlamentare Gualmini lascia il gruppo. E anche Delrio si muove