Forza la porta di un negozio e ruba i soldi nel registratore di cassa

Un individuo ha forzato una porta finestra di un negozio, entrando all’interno. Dopo aver varcato la soglia, si è diretto verso il registratore di cassa, che ha aperto e svuotato della somma di circa 200 euro. L’episodio si è verificato durante le ore diurne e le forze dell’ordine sono state chiamate sul posto per le indagini.

Il furto commesso in un negozio di Norma. Il ladro rintracciato dai carabinieri Si è introdotto in un'attività commerciale forzando una porta finestra. Una volta all'interno si è diretto verso il registratore di cassa, lo ha aperto e ha portato via la somma contenuta, circa 200 euro. Poi si è dileguato. Il furto è avvenuto nel comune di Norma, nella giornata di sabato 28 marzo. Dopo la querela presentata dal titolare dell'attività, i carabinieri hanno avviato le indagini e grazie a mirati accertamenti sul territorio sono riusciti a stringere il cerchio sul presunto responsabile, un uomo del posto di 29 anni, già noto per i suoi precedenti e ora denunciato a piede libero per il reato di furto aggravato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Forza la porta di un negozio e ruba i soldi nel registratore di cassa Articoli correlati Sfondano la porta di un locale e portano via i soldi dal registratore di cassa: tre persone citate a giudizioTempo di lettura: < 1 minutoTre persone sono state citate a giudizio davanti al Tribunale di Avellino con l’accusa di furto aggravato in concorso per... Colpo notturno in un bar di via Dante, rubati i soldi dal registratore di cassaLadri in azione in via Dante: ignoti si sono introdotti in un bar, forzando una porta sul retro dell’attività commerciale nel cuore della notte.