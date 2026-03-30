Lionel Messi si appresta a scendere nuovamente in campo con la nazionale argentina in occasione di un’amichevole internazionale. La sua presenza nel reparto offensivo è stata confermata, dopo la prestazione deludente di venerdì scorso contro la Mauritania. Le formazioni ufficiali e le statistiche aggiornate indicano che il giocatore si prepara a presentarsi con l’obiettivo di migliorare la prestazione precedente.

2026-03-30 17:19:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Lionel Messi tornerà nell’XI dell’Argentina con l’obiettivo di dimostrare che la deludente prestazione di venerdì contro la Mauritania è stata un episodio unico. Ci si aspettava che i campioni del mondo schiacciassero la nazione africana, arruolata all’ultimo minuto dopo l’annullamento della Finalissima contro la Spagna a causa della guerra in Medio Oriente. Sembrava andare secondo il copione quando i primi gol di Enzo Fernandez e Nico Paz hanno portato l’Argentina in controllo ma non sono riusciti a sfruttare quel vantaggio di due gol e mentre la Mauritania non ha mai seriamente minacciato una rimonta, ha ottenuto una consolazione nel finale con Jordan Lefort. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Formazioni, statistiche e anticipazioni con Lionel Messi pronto per l’inizio dell’amichevole internazionale

Articoli correlati

Formazioni, statistiche e anticipazioni con Messi pronto all’inizio dell’amichevole internazionale2026-03-26 16:24:00 Breaking news: L’Argentina continuerà la preparazione per la Coppa del Mondo di quest’estate con due amichevoli organizzate in...

Lionel Messi in panchina mentre le squadre confermate e le formazioni complete includono Enzo Fernandez e Alexis Mac Allister nell’amichevole internazionale in vista della Coppa del Mondo 20262026-03-28 02:37:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’Argentina continua la preparazione per la Coppa del Mondo FIFA 2026 affrontando venerdì la...