Fondazione Cariparma e Green Economy Festival | un sostegno che si rinnova

Per il terzo anno consecutivo, la Fondazione Cariparma conferma il suo supporto al Green Economy Festival, evento dedicato alla sostenibilità e all’economia verde. La manifestazione si svolgerà a Parma dal 17 al 19 aprile, coinvolgendo diverse iniziative e incontri legati alle tematiche ambientali e alle strategie di sviluppo sostenibile.

Fondazione Cariparma, per il terzo anno consecutivo, dona sei volumi a studenti e studentesse dell’Università di Parma che parteciperanno ai seminari del Festival Si rinnova per il terzo anno consecutivo il sostegno di Fondazione Cariparma al Green Economy Festival che si terrà a Parma dal 17 al 19 aprile. Il tema di quest’edizione “Il mondo tra 20 anni. Progettare prodotti e servizi per un pianeta a risorse limitate”, verrà trattato da scienziati, economisti, rappresentanti delle istituzioni ed esperti che si confronteranno sulle sfide globali della sostenibilità, dell’innovazione e delle politiche economiche per il futuro. Analogamente... 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Fondazione Cariparma e Green Economy Festival: un sostegno che si rinnova Articoli correlati Green Economy Festival 2026: a Parma dal 17 al 19 aprileImprese, scienziati e protagonisti del dibattito internazionale per immaginare “Il mondo tra 20 anni”. Fondazione Cariparma, al via 'Connessioni', il nuovo modello sperimentale di valorizzazione delle collezioniL’arte non solo come patrimonio da custodire, ma come esperienza da condividere, capace di attivare dialogo, inclusione e partecipazione.