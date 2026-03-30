Ieri al Porto antico si è svolto un flash mob con circa 200 partecipanti, riuniti per opporsi alla cementificazione del Molo Clementino. Tra i presenti non c'erano rappresentanti del Partito Democratico né del Movimento 5 Stelle. L'evento ha coinvolto cittadini che hanno espresso pubblicamente il loro dissenso sulla questione.

Duecento persone si sono ritrovate ieri, al Porto antico, per dire no alla cementificazione del Molo Clementino. "Riprendiamoci la città – ha dichiarato al Carlino Patrizia Santoncini, portavoce del Comitato Porto-Città e presidente del Ctp 1, che da anni si batte contro le grandi navi in centro – Come Comitato ci opponiamo all’hub crocieristico dal 2022. Ci auguriamo che il Ministero dell’Ambiente accolga le nostre osservazioni". I portatori di interesse hanno tempo fino al 4 aprile per presentarne altre. Loretta Boni, attivista del Comitato e presidente del Ctp 3, ci informa che "i Consigli Territoriali di Partecipazione 1, 2, 3, 4 e 8,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Flash mob in porto. Grandi navi al Clementino, in duecento per dire no. Mancano Pd e 5 Stelle

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