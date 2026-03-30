Firenze Fiera chiude il 2025 con 1,5 milioni di utile

Il consiglio di amministrazione di Firenze Fiera ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025, con un utile di 1,5 milioni di euro. La società ha confermato la propria solidità e la prosecuzione del percorso di crescita avviato negli ultimi anni.

Il consiglio di amministrazione di Firenze Fiera ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, confermando la solidità della società e la continuità del percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni. Il fatturato 2025 si è attestato a 24,2 milioni di euro, sostanzialmente in linea con quello del 2024 (24,7 milioni), mentre l’utile netto ha raggiunto 1,5 milioni di euro. Analizzando l’andamento negli ultimi tre anni del mandato dell’attuale cda, si evidenzia una crescita complessiva: 2023: 20,4 milioni, 2024: 24,7 milioni, 2025: 24,2 milioni, con un utile netto triennale complessivo pari a 4,5 milioni di euro. Il costo del personale si mantiene costante al 10% del valore della produzione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Firenze Fiera chiude il 2025 con 1,5 milioni di utile Articoli correlati Ita Airways chiude il 2025 in utile: ricavi a 3,2 miliardi, utile netto di 209 milioniFiumicino, 26 marzo 2026 – Ita Airways chiude il 2025 con il primo risultato netto positivo della sua storia. Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Il Consiglio di Amministrazione di Firenze Fiera approva il bilancio 2025; Firenze Fiera chiude il 2025 con 1,5 milioni di utile; Firenze Fiera chiude il 2025 in utile. Bene gli eventi diretti; Un direttore commerciale per Firenze Fiera che rinnova la governance (e chiude il 2025 in utile). Firenze - Firenze fiera chiude il 2025 con 24,2 mln di fatturatoBuone notizie dai conti 2025 di Firenze Fiera. Il Consiglio di amministrazione dell’ente che gestisce i principali spazi fieristici del capoluogo toscano ha approvato l’ultimo bilancio d’esercizio che ... toscanatv.it Firenze Fiera chiude il 2025 con 1,5 milioni di utile x.com Fiera a Firenze in Piazza Santissima Annunziata per tutta la giornata di oggi - facebook.com facebook