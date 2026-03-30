A Firenze si tiene un evento dedicato al turismo di lusso, con espositori e operatori provenienti da vari paesi. La manifestazione si svolgerà in autunno presso la Fortezza da Basso e si focalizza su un settore che vede la Toscana tra le regioni più rappresentate. L'iniziativa mira a presentare le ultime novità e tendenze di un segmento che continua a crescere nel mercato turistico.

Firenze, 30 marzo 2026 – Il turismo del lusso trova casa a Firenze. In autunno (Fortezza da Basso 27-29 ottobre) la città gigliata ospiterà Aura – The Luxury Travel Event, il primo evento internazionale interamente dedicato al turismo di lusso, ideato e organizzato da Italian Exhibition Group (Ieg) con il supporto e la collaborazione di Regione, Toscana Promozione Turistica, Fondazione Destination Florence e Firenze Fiera. Un progetto che segna un passaggio importante per il sistema turistico nazionale: è infatti da un player italiano, forte di una profonda conoscenza del mercato, che nasce un’iniziativa B2B internazionale dedicata al segmento luxury, con l’obiettivo di mettere in connessione diretta l’eccellenza dell’offerta italiana con i principali buyer globali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze e l’expo sul turismo di lusso, “Un segmento dinamico in cui la Toscana eccelle”

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