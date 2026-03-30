Nel Friuli-Venezia Giulia è stato avviato un progetto pilota che coinvolge quattro comuni della provincia di Udine, finalizzato a ridurre le microplastiche rilasciate durante i lavaggi domestici. L'iniziativa mira a installare filtri per lavatrici, con l'obiettivo di bloccare il 90% delle microplastiche che vengono disperse nell'ambiente.

Un progetto pilota per fermare le microplastiche dai lavaggi domestici è partito ufficialmente nel Friuli-Venezia Giulia, coinvolgendo quattro comuni della provincia di Udine. L’iniziativa mira a distribuire filtri gratuiti alle lavatrici di circa 10 mila cittadini per trattenere fino al 90% delle microfibre sintetiche. Pradamano, Pavia di Udine, Premariacco e Cividale sono i territori selezionati per questa sperimentazione che punta a intercettare particelle che altrimenti finirebbero nei fiumi o nei fanghi agricoli. Ogni anno, una famiglia media rilascia quantità di plastica pari a due sacchetti, un dato che evidenzia l’urgenza dell’intervento prima ancora che normative europee più severe entrino in vigore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Filtri per lavatrici: il Friuli blocca il 90% delle microplastiche

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