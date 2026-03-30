Fascicolo sanitario elettronico cosa cambia davvero per medici e cittadini | guida completa alle nuove regole dal 31 marzo

Dal 31 marzo entra in vigore una nuova normativa sul fascicolo sanitario elettronico, che consente ai cittadini e ai professionisti sanitari di accedere a un insieme di servizi digitali. Le regole stabiliscono modalità di accesso, gestione e condivisione delle informazioni sanitarie, con l’obiettivo di semplificare le procedure e migliorare la condivisione dei dati tra le strutture sanitarie e i soggetti coinvolti.

Il fascicolo sanitario elettronico si avvia a entrare pienamente a regime e rendere disponibile ai cittadini - e ai sanitari che li hanno in cura - un pacchetto di servizi per l'accesso all'assistenza sanitaria e i propri documenti sanitari, aggiornati in maniera tempestiva e con caratteristiche uniformi su tutto il territorio nazionale. È fissata per il 31 marzo 2026, infatti, la scadenza dell'ultima fase (la III) del cronoprogramma stilato dal ministero della Salute per la piena implementazione del Fse. In concreto la scadenza impone alle Regioni di dotare entro mercoledì 31 marzo i fascicoli sanitari di tutti i contenuti... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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