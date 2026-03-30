Ex Milan Dhorasoo | Sento il desiderio di fare l’allenatore Ispirazione? Ancelotti

L'ex centrocampista del Milan, Vikash Dhorasoo, ha dichiarato di avere l'intenzione di intraprendere la carriera da allenatore. Durante un'intervista, ha precisato che la figura che lo ispira maggiormente è quella di un noto allenatore di successo. Dhorasoo ha inoltre condiviso di sentire il desiderio di dedicarsi alla panchina e di seguire un percorso professionale in questa direzione.

Solo 20 presenze nella stagione 2004-05, ma un trofeo alzato al cielo con la maglia del Milan (Supercoppa Italiana). Parliamo di Vikash Dhorasoo, ex centrocampista del Diavolo che, in una lunga intervista con L'Equipe, ha annunciato di voler intraprendere la carriera da allenatore, ispirandosi a una leggenda del Milan. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni al quotidiano francese. Sulla nuova avventura come allenatore: "Non era affatto una cosa prevista, ma il fatto di parlare regolarmente di calcio, di analizzare, di commentare, di dire la mia un po’ su tutto senza avere sempre tutte le informazioni a disposizione, mi ha spinto a pensare che forse sarebbe stato il caso di buttarmi, di mettermi un po’ in gioco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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