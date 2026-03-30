European Qualifiers 2026 e amichevoli internazionali | il programma su Sky e NOW

Nel fine settimana, il calcio internazionale propone un calendario ricco di eventi con playoff per i Mondiali 2026 e amichevoli tra nazionali. Le partite saranno trasmesse su Sky e NOW, offrendo agli spettatori due giorni di incontri e analisi dedicate. Tra le sfide, particolare attenzione all’Italia di Gattuso, impegnata in amichevoli che fanno parte del programma ufficiale della UEFA.

Tra playoff decisivi per i Mondiali e grandi amichevoli, due giorni di calcio internazionale con approfondimenti dedicati all’Italia di Gattuso. Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW con le European Qualifiers ai Mondiali FIFA 2026 e una serie di amichevoli di rilievo. Lunedì 30 e martedì 31 marzo riflettori puntati sulle finali playoff che assegneranno gli ultimi pass per la fase finale della competizione iridata che si disputerà tra Canada, Messico e Stati Uniti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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