Euphoria 3 | dal 13 aprile 8 episodi e nuove stelle come Sharon Stone
Dal 13 aprile sarà disponibile in Italia la terza stagione di Euphoria, composta da otto episodi. Tra le novità ci sono nuove interpreti, tra cui Sharon Stone. La serie prosegue a narrare storie che affrontano temi come il male, la redenzione e la fede. La stagione si svilupperà attraverso un racconto che coinvolge i personaggi principali e le loro esperienze.
La terza stagione della serie Euphoria approderà sul mercato italiano a partire dal 13 aprile, offrendo una narrazione che intreccia temi come il male, la redenzione e la fede. La trasmissione avverrà in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti su Atlantic e nella piattaforma streaming Now, garantendo agli spettatori italiani l’accesso immediato ai nuovi episodi. Questa nuova edizione si presenta come un evento culturale di primo piano, mantenendo alta l’attenzione del pubblico dopo il successo delle puntate precedenti. Otto episodi costituiranno il nucleo di questa stagione, distribuiti con cadenza settimanale ogni lunedì. Il progetto mantiene la collaborazione con A24 e vede al timone creativo Sam Levinson, responsabile della creazione, scrittura, direzione e produzione esecutiva dell’opera. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Euphoria stagione 3 anche su Sky – Dal 13 aprile nuovi episodi in contemporanea USAdal 13 aprile con otto episodi settimanali in contemporanea USA, tra nuovi conflitti, fede e redenzione, in streaming anche su NOW.
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