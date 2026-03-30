Euphoria 3 | dal 13 aprile 8 episodi e nuove stelle come Sharon Stone

Dal 13 aprile sarà disponibile in Italia la terza stagione di Euphoria, composta da otto episodi. Tra le novità ci sono nuove interpreti, tra cui Sharon Stone. La serie prosegue a narrare storie che affrontano temi come il male, la redenzione e la fede. La stagione si svilupperà attraverso un racconto che coinvolge i personaggi principali e le loro esperienze.