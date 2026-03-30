Esce in retromarcia da una parcheggio e travolge un studente in bici | ragazzino finisce in ospedale a Melegnano

Questa mattina a Zelo Buon Persico, un'auto che stava uscendo da un parcheggio ha investito un ragazzo in bicicletta. L'incidente è avvenuto mentre il veicolo faceva retromarcia e ha colpito il giovane, che è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per ricostruire l’accaduto.

Zelo Buon Persico (Lodi), 30 marzo 2026 – Investimento di un giovane ciclista, questa mattina 30 marzo 2026, a Zelo Buon Persico. L’allarme è scattato alle 8.15, in via Cavalieri di Vittorio Veneto, all’altezza del civico 6, dove un ragazzo di 13 anni è stato urtato da un’autovettura mentre si trovava in sella alla propria bicicletta ed era diretto a scuola. La dinamica dell’incidente. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale dell’Unione Nord Lodigiano, al comando di Costantino Gemelli, il conducente del veicolo stava effettuando una manovra di retromarcia, in uscita da un parcheggio quando, non accorgendosi del velocipede, che procedeva nel suo senso di marcia, ha urtato la bicicletta del ragazzo, facendolo cadere a terra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Esce in retromarcia da una parcheggio e travolge un studente in bici: ragazzino finisce in ospedale a Melegnano Articoli correlati Ragazzino esce in bici e scompare: trovato morto in un dirupoIl giro in bicicletta, poi la scomparsa improvvisa e, alla fine, il tragico epilogo. Esce in bici e non torna a casa, ragazzino di 15 anni trovato morto nel burrone: domani i funeraliIl ragazzino è uscito venerdì pomeriggio per un giro in bici, ma non ha più fatto ritorno. Altri aggiornamenti su Esce in retromarcia da una parcheggio e... Argomenti discussi: Come la retromarcia di Trump sul clima potrebbe influenzare il mondo; Ferrutensil, ancora una spaccata: camion in retromarcia usato come ariete, rubati attrezzi per 50mila euro.