Nel pomeriggio, il personale della Croce Gialla è intervenuto alla stazione ferroviaria di Ancona per soccorrere un uomo di 50 anni che si era sentito male. L'uomo aveva consumato una quantità eccessiva di alcol prima di avere il malore. È stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

L'uomo è stato preso in consegna dal personale della Croce Gialla una volta arrivato alla stazione di Ancona sul convoglio proveniente da Pesaro: dopo l'identificazione è stato accompagnato al presidio di Torrette ANCONA – Intervento del personale della Croce Gialla nel pomeriggio alla stazione ferroviaria di Ancona. Attorno alle 17 i sanitari hanno raggiunto il binario 1 dove era in arrivo un convoglio proveniente da Pesaro, a bordo del quale era stata segnalata la presenza di un passeggero colto da un malore. L’equipaggio giunto sul posto ha poi constatato che il 50enne il quale necessitava di cure si era sentito poco bene all’interno del treno a causa dell’eccessiva quantità di alcol ingerita. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Esagera con l'alcol e accusa un malore in treno: 50enne in ospedale

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