Recentemente sono state segnalate alcune infezioni da Epatite A legate al consumo di cozze, ma si consiglia di prestare attenzione anche ad altri alimenti. Le pratiche più comuni per ridurre il rischio di contagio includono il lavaggio accurato di mani, frutta e verdura, oltre alla cottura completa dei cibi prima del consumo. Queste misure sono raccomandate per limitare la diffusione del virus.

Continua a destare allarme l’aumento dei casi di Epatite A soprattutto a Napoli, dove da gennaio al 17 marzo i contagi sono stati 117. La Asl ha rafforzato controlli e prevenzione lungo la filiera alimentare. Ma oltre a evitare molluschi bivalvi crudi o poco cotti (come cozze e vongole), è importante sapere che l’Epatite A può essere veicolata anche da vegetali e frutti di bosco. Epatite A, gli alimenti a cui prestare attenzione Le misure di prevenzione Epatite A, la situazione a Napoli Cos'è e come si trasmette l'Epatite A Epatite A, gli alimenti a cui prestare attenzione Gli esperti consigliano di evitare il consumo di molluschi bivalvi crudi o poco cotti come cozze e vongole, lupini, cannolicchi, fasolari, capesante e ostriche. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Epatite A, le cozze sono solo uno degli alimenti a cui prestare attenzione: i consigli per limitare i contagi

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