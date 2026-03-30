Elezioni anticipate o rimpasto | la strategia di Meloni per riprendersi dal caos del referendum

In vista di possibili elezioni anticipate o di un rimpasto di governo, il premier ha avviato una serie di consultazioni con i suoi alleati e membri del suo partito. La strategia mira a rafforzare la maggioranza e a rispondere alle tensioni nate dal recente referendum. Ogni giorno, alle 18.00, il podcast di Fanpage.it approfondisce le novità più recenti su questa evoluzione politica.