Elezioni anticipate o rimpasto | la strategia di Meloni per riprendersi dal caos del referendum
In vista di possibili elezioni anticipate o di un rimpasto di governo, il premier ha avviato una serie di consultazioni con i suoi alleati e membri del suo partito. La strategia mira a rafforzare la maggioranza e a rispondere alle tensioni nate dal recente referendum. Ogni giorno, alle 18.00, il podcast di Fanpage.it approfondisce le novità più recenti su questa evoluzione politica.
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