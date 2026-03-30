elezioni amministrative mario adinolfi annuncia la candidatura a sindaco a prato

In vista delle prossime elezioni amministrative a Prato, Mario Adinolfi, rappresentante del Popolo della Famiglia, ha annunciato la propria candidatura a sindaco attraverso un messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook. La decisione di Adinolfi interrompe la fase di stallo politica nella città, ancora senza candidature ufficiali da parte delle forze di centrodestra e centrosinistra.

A rompere la fase di stallo che sta vivendo la politica pratese, in attesa che tanto il centrosinistra quanto il centrodestra ufficializzino i rispettivi candidati a sindaco, ci ha pensato Mario Adinolfi: l'esponente del Popolo della Famiglia, sulla propria pagina Facebook, ha esternato l'intenzione di candidarsi alla guida del Comune di Prato. “La sinistra governa dodici delle più popolose città italiane. Di queste, l’unica che va a elezioni il 24 maggio è Prato e si va a votare perché il sindaco Ilaria Bugetti si è dovuta dimettere per l’accusa di corruzione – ha scritto Adinolfi, ripercorrendo sommariamente le vicende pratesi dell'ultimo anno ed attaccando il Partito Democratico - ora il Pd con le elezioni del 24 maggio vorrebbe riprendersi l’amministrazione della città. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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