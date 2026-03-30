Un nuovo trend mostra come sia possibile ottenere un effetto slanciato senza indossare tacchi alti, utilizzando semplici accorgimenti di stile con il denim. Le donne che preferiscono scarpe basse o senza tacchi possono valorizzare la figura attraverso scelte di abbigliamento mirate, evitando così l’uso di calzature alte. Questo approccio si basa su tecniche di styling che migliorano l’aspetto complessivo senza ricorrere a scarpe con tacco.

S fatiamo un mito. I tacchi slanciano, è innegabile, ma solo chi li sa portare. Per le amanti delle scarpe basse e rasoterra, non resta che conoscere i trucchi di styling da applicare nell’outfit quotidiano. Che, per tutte, non può prescindere dai fidati jeans. Come abbinare top e jeans wide-leg: i look più chic della Primavera-Estate 2026 X Leggi anche › I jeans bootcut slim, l’ultima tendenza denim da seguire per sembrare più magre e più alte Come abbinare il denim con ballerine, mocassini, sneakers &Co.? Il segreto per non appiattire il look è puntare sui jeans giusti. Ecco i modelli di tendenza per la Primavera Estate 2026 che risultano particolarmente indicati con le scarpe flat, e riescono nella difficile missione di allungare la figura e risollevare la mise, pur restando coi piedi per terra. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Effetto gazzella senza tacchi? Sì può, grazie al giusto denim

Articoli correlati

Nel Santo Spirito il tumore al seno si può trattare senza bisturi grazie alla crioablazione [FOTO]Per la prima volta in Abruzzo una donna con un tumore della mammella a basso rischio potrà essere trattata senza intervento chirurgico.

“10 giorni senza telefono, non si può parlare, non si può leggere, non si può scrivere, non si può fumare e solo verdure”: Achille Costacurta va in un retrat in IndiaPrima la denuncia della truffa subita a Melbourne, in Australia, poi la decisione di chiudersi in un retreat in India.