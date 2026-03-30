Ospite de "L'Edicola degli Artisti” de Il Tempo, con Francesco Puglisi, Mara Sattei si racconta dopo il ritorno sul palco del Festival di Sanremo, portando con sé un bagaglio di emozioni e una rinnovata consapevolezza artistica. Un momento importante per la cantautrice romana, che si presenta al pubblico con un nuovo progetto discografico già definito e una visione sempre più chiara del proprio percorso. Reduce dalla sua seconda partecipazione all'Ariston, l'artista sottolinea la differenza rispetto all'esordio: «La prima volta è un salto nel vuoto, oggi sapevo cosa aspettarmi, anche se l'emozione resta identica». Un'esperienza vissuta con maggiore lucidità, anche grazie alla preparazione maturata nel tempo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Edicola degli artisti. Mara Sattei: «La mia musica nasce dal cambiamento». La cantautrice ripercorre l'esperienza del Festival di Sanremo, il nuovo disco e il tour in partenza da Roma a novembre prossimo

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