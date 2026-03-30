E se la musica fosse prima di tutto un gioco di fiducia?

Il primo aprile prende il via a Palermo il tour di presentazione del documentario

( a skanews) – Parte il primo aprile da Palermo, per proseguire poi a Napoli, Firenze e in tanti cinema in tutta Italia il tour con cui Stefano Bollani e Valentina Cenni presenteranno il documentario Tutta vita. Cenni ha diretto questo film per testimoniare un incontro speciale tra Bollani e un ensemble straordinario di musicisti jazz composto da Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Antonello Salis, Ares Tavolazzi, Roberto Gatto. La regista li ha ripresi per una settimana tutti insieme in una casa-studio, in preparazione di un concerto. La Sardegna jazz di Paolo Fresu. guarda le foto Stefano Bollani e Valentina Cenni raccontano i giganti del jazz. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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