È scomparso Umberto Guidoni, figura nota nel campo dei diritti delle persone con disabilità e vicepresidente dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili di Parma. La sua attività si è concentrata sulla tutela e sulla promozione delle esigenze delle persone con disabilità, contribuendo a iniziative e progetti locali e nazionali. La sua morte è stata comunicata dall’associazione di cui faceva parte.

Il ricordo del sindaco Michele Guerra: “Umberto ci ha improvvisamente lasciati. Increduli e con un grande senso di vuoto” È morto Umberto Guidoni, vicepresidente dell'Anmic di Parma e noto attivista per i diritti dei disabili. Il ricordo dell'associazione. "È morto Umberto Guidoni. Umbe, il nostro vicepresidente, l’amico, l’attivista, non c’è più. Se n’è andato in una giornata di sole, di quelle che adorava, perché ancora gli permettevano di fare un giro, vedere le persone, vivere. Lo stava guardando dalla vetrata, in quel momento in cui il cuore ha deciso di fermarsi per sempre. Rimangono le sue tracce: enormi, profonde, indelebili. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - E' morto Umberto Guidoni, attivista per i diritti dei disabili e vicepresidente di Anmic di Parma

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