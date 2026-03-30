È dello studente scomparso da Viterbo in viaggio a Ortisei il corpo trovato sotto alla valanga

Un corpo è stato rinvenuto sotto a una valanga nei pressi della forcella de Mezdì, in val di Funes. L’identità dell’autore del ritrovamento è un giovane studente cinese scomparso da Viterbo in viaggio a Ortisei. La vittima è stata confermata come Huang Peng, lo studente scomparso nelle scorse settimane. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso.