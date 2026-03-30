È dello studente scomparso da Viterbo in viaggio a Ortisei il corpo trovato sotto alla valanga
Un corpo è stato rinvenuto sotto a una valanga nei pressi della forcella de Mezdì, in val di Funes. L’identità dell’autore del ritrovamento è un giovane studente cinese scomparso da Viterbo in viaggio a Ortisei. La vittima è stata confermata come Huang Peng, lo studente scomparso nelle scorse settimane. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso.
Il corpo trovato sotto alla valanga nel pressi della forcella de Mezdì, in val di Funes, appartiene allo studente cinese scomparso da Viterbo, Huang Peng. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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