Una frana improvvisa ha provocato danni ingenti in una località italiana, portando alla distruzione di diverse strutture e causando danni stimati in milioni di euro. I tecnici della Protezione Civile avevano seguito da gennaio la situazione idrogeologica in quella zona, ma nessuno aveva previsto un’accelerazione così repentina, che si è verificata sabato 28 marzo.

Era da gennaio che i tecnici della Protezione Civile abruzzese monitoravano la situazione idrogeologica a Silvi, ma nessuno si aspettava un’accelerazione così rapida come quella che ha portato alla frana di sabato 28 marzo. La vicesindaca del Comune del Teramano, Luciana Di Marco, ha spiegato: “Il professore Nicola Sciarra ci ha assicurato che non si era mai verificata in Abruzzo un’evoluzione così rapida in appena 24 ore. Nel giro di un giorno lo scenario è cambiato in maniera repentina”. La strada lesionata è la SP 29, chiusa dalla Provincia di Teramo tra mercoledì e giovedì. “Il monitoraggio era costante e quotidiano – assicura Di Marco – ma è successo troppo in fretta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È crollato tutto”. Spaventoso in Italia, danni per milioni di euro

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