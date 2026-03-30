Due peacekeeper sono stati uccisi nel sud del Libano, vicino a Bani Hayyan, durante un episodio che ha coinvolto anche un altro membro del contingente rimasto gravemente ferito, mentre un quarto ha riportato lesioni. La missione delle Nazioni Unite ha definito l’accaduto come un possibile crimine di guerra. Le autorità locali stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’incidente.

Nel sud del Libano, vicino a Bani Hayyan, due peacekeeper sono morti oggi mentre un terzo è rimasto gravemente ferito e un quarto ha riportato lesioni. L’esplosione di origine sconosciuta ha distrutto il loro veicolo, scatenando l’indignazione della missione Unifil che definisce questi episodi come gravi violazioni potenzialmente configurabili come crimini di guerra. L’organizzazione internazionale ha già avviato un’indagine interna per ricostruire la dinamica dell’accaduto, sottolineando come la violenza nel conflitto stia raggiungendo costi umani insostenibili. La richiesta finale è chiara: la brutalità deve cessare immediatamente. La risposta istituzionale di fronte alla morte dei soldati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Due peacekeeper uccisi in Libano: Unifil parla di crimini di guerra

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