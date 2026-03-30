Il 1 e 2 aprile, il Politeama Genovese ospita la pièce teatrale “Venere Nemica”, interpretata da Drusilla Foer ed Elena Talenti. Lo spettacolo include momenti musicali, con un repertorio che alterna passaggi intensi e crudeli a parti musicali. La rappresentazione si svolge nel teatro genovese, presentando una produzione supportata dalla musica.

Venere, Dea della bellezza e dell’amore esiste ancora. Creatura immortale, l’antica Dea vive oggi lontano dall’Olimpo e dai suoi parenti, immaturi, vendicativi, capricciosi, prigionieri come la Dea stessa nell’eterna bolla di tempo che è l’immortalità. Ha trovato casa a Parigi, fra gli uomini, di cui teneramente invidia la mortalità, che li costringe all’urgenza di vivere emozioni, esperienze sentimenti. Venere può permettersi di essere imperfetta tra gli umani. Si sa: in tempi duri per tutti – in particolare per gli Dei in deficit crescente di fede e consenso – potersi permettere finalmente di vivere nell’imperfezione dell’umano esistere, godendo delle debolezze umane come la moda e il lusso, non è cosa da poco per la nostra Immortale Eroina. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Drusilla Foer ed Elena Talenti al Politeama Genovese con “Venere Nemica”

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