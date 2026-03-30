Droni e nuovi alleati La missione strategica di Zelensky nel Golfo

Il presidente ha avviato una collaborazione con tre nazioni del Golfo, stipulando un accordo di dieci anni nel settore della difesa. La mossa avviene in un momento in cui la regione sta affrontando un conflitto in corso, senza segnali di cessate il fuoco. L’intesa riguarda l’utilizzo di droni e altre risorse militari tra le parti coinvolte.

Un partenariato per la difesa della durata di 10 anni con tre Paesi del Golfo (Qatar, Eau, Arabia), mentre la guerra in Medio Oriente non mostra segni di rallentamento. L’Ucraina apre i suoi orizzonti geopolitici alla penisola arabica e lega il tema dei droni ucraini e della sua industria alla contingenza mediorientale, anche con l’obiettivo di incassare un dividendo politico dalla percezione della Russia, suo nemico, come alleata dell’Iran. Che cosa offre Zelensky al Golfo. Nella sua visita in Arabia Saudita il presidente ucraino mette a disposizione l’esperienza del suo Paese nel campo dei droni nei colloqui sulla sicurezza. Si tratta di un know-how ampiamente collaudato sul campo di battaglia, in cambio riceverà supporto per la difesa aerea. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Droni e nuovi alleati. La missione strategica di Zelensky nel Golfo Articoli correlati La missione “tecnica” di Zelensky nel Golfo: così l’Ucraina vuole diventare un’opportunitàRoma, 30 marzo 2026 – Fra bombardamenti, negoziati che non partono e dichiarazioni incendiarie da entrambe le parti, nel fine settimana c’è stata una... Missili a corto raggio, droni economici e autonomia tattica: dentro la strategia di rappresaglia dell’Iran contro gli Usa, Israele e i loro alleati nel GolfoLa strategia di rappresaglia adottata dall’Iran contro Stati Uniti, Israele e i loro alleati nel Golfo persico per fronteggiare la guerra scatenata...