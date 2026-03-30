Donnarumma | Siamo pronti Solo noi sappiamo cosa abbiamo provato dopo la Macedonia
Il portiere della nazionale ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Bosnia che ci si sente pronti e che solo la squadra conosce le difficoltà affrontate dopo la partita con la Macedonia. Ha aggiunto di sentire la responsabilità verso il Paese e ha commentato l’importanza della sfida decisiva per le qualificazioni. La partita si gioca in un momento di grande attesa e tensione.
Responsabilità e ragione possono confondersi ma non devono confondere. Nello stadio arrugginito di Zenica, l’Italia immagina un mondo dorato nel quale i Mondiali rappresentano la normalità. L’ostacolo Bosnia non va sottovalutato, evidentemente, ma nemmeno temuto. Nella conferenza di vigilia, che ha riempito la piccola sala stampa oltre i limiti di sicurezza, Gianluigi Donnarumma invita la Nazionale a mantenere la calma nel momento più delicato: “Sentiamo la responsabilità nei confronti di tutti i tifosi e in generale verso il Paese. Sappiamo che non sarà semplice uscire da questo stadio con una vittoria, perché la Bosnia è una squadra forte che possiede anche grandi individualità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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