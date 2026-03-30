Il portiere della nazionale ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Bosnia che ci si sente pronti e che solo la squadra conosce le difficoltà affrontate dopo la partita con la Macedonia. Ha aggiunto di sentire la responsabilità verso il Paese e ha commentato l’importanza della sfida decisiva per le qualificazioni. La partita si gioca in un momento di grande attesa e tensione.

Responsabilità e ragione possono confondersi ma non devono confondere. Nello stadio arrugginito di Zenica, l’Italia immagina un mondo dorato nel quale i Mondiali rappresentano la normalità. L’ostacolo Bosnia non va sottovalutato, evidentemente, ma nemmeno temuto. Nella conferenza di vigilia, che ha riempito la piccola sala stampa oltre i limiti di sicurezza, Gianluigi Donnarumma invita la Nazionale a mantenere la calma nel momento più delicato: “Sentiamo la responsabilità nei confronti di tutti i tifosi e in generale verso il Paese. Sappiamo che non sarà semplice uscire da questo stadio con una vittoria, perché la Bosnia è una squadra forte che possiede anche grandi individualità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Donnarumma: "Siamo pronti. Solo noi sappiamo cosa abbiamo provato dopo la Macedonia..."

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