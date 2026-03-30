Don Ciotti ospite d' onore in Sala Rossa | al fondatore di Libera il Sigillo Civico

In Sala Rossa a Palazzo Civico si è tenuta oggi una cerimonia in cui è stato consegnato il Sigillo Civico a Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera e del Gruppo Abele. Durante l’evento, il sacerdote ha espresso affetto per Torino, affermando di voler bene alla città. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, con un momento dedicato alla consegna del riconoscimento.