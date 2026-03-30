Don Ciotti ospite d' onore in Sala Rossa | al fondatore di Libera il Sigillo Civico
In Sala Rossa a Palazzo Civico si è tenuta oggi una cerimonia in cui è stato consegnato il Sigillo Civico a Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera e del Gruppo Abele. Durante l’evento, il sacerdote ha espresso affetto per Torino, affermando di voler bene alla città. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, con un momento dedicato alla consegna del riconoscimento.
“A Torino voglio bene". Con queste parole Don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, ha ricevuto quest'oggi, lunedì 30 marzo, nell'ambito della cerimonia tenutasi in Sala Rossa a Palazzo Civico, il Sigillo Civico: un riconoscimento da parte della città di Torino arrivato a coronare l'impegno trentennale nella lotta contro le dipendenze e contro le mafie. Torino omaggia e premia l'impegno di Don Luigi Ciotti, le cui radici non affondano nel Piemonte, ma che ha fatto del capoluogo piemontese la sua patria elettiva. Un torinese illustre e d'azione, “da sempre in prima linea a fianco degli ultimi, sempre in prima linea nella difesa della legalità”. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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