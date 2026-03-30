A Torino, nel municipio, si è svolta la cerimonia di consegna del Sigillo Civico alla figura di Don Ciotti, fondatore di Libera. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno assistito alla premiazione. Il riconoscimento è stato attribuito a Don Ciotti per il suo impegno nel campo della legalità e della lotta contro le mafie.

Conferito a Don Ciotti il Sigillo Civico della città di Torino. “La cerimonia si è tenuta in municipio. È la città che è entrata nella mia vita, mia, della mia famiglia e che vi auguro, condividendo questo sigillo, possa essere la città che continui ad accogliere tante altre persone”, ha detto il fondatore di Libera che ha dedicato il Sigillo ai bambini. “Qui ho trovato l’affetto, ho trovato una strada da percorrere, ho costruito con tanta gente di questa città questi percorsi e da Torino sono nate tante realtà nel mondo del sociale a livello nazionale e internazionale”, ha aggiunto Don Ciotti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra,... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Don Ciotti, conferito al fondatore di Libera il Sigillo Civico della città di Torino

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