Domenico Caliendo richiesta da 10 milioni al Monaldi per altri tre bimbi morti

Un avvocato ha presentato una richiesta di 10 milioni di euro al Monaldi in favore dei genitori di un bambino di due anni deceduto. La richiesta riguarda presunti danni legati alla morte dei tre figli della coppia, secondo quanto riferito dagli stessi genitori. La vicenda è oggetto di indagini e si attende l’esito delle procedure legali in corso.

L’avvocato Francesco Petruzzi, che assiste i genitori di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e tre mesi morto lo scorso 21 febbraio a seguito di un trapianto di cuore fallito, presenterà altre tre richieste di risarcimento all’ospedale Monaldi di Napoli, dov’è deceduto il piccolo, per “ circa 10 milioni di euro ”. Le richieste di “ componimento bonario - ha spiegato il legale all’Ansa - saranno formulate in relazione alla morte di altri 3 bimbi verificatesi al Monaldi, uno dei quali sottoposto a trapianto di cuore, determinate da un'infezione da batterio nosocomiale ”. A inizio marzo, Petruzzi aveva rivolto al nosocomio partenopeo una richiesta analoga del valore di 3 milioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Domenico Caliendo, richiesta da 10 milioni al Monaldi per altri tre bimbi morti Articoli correlati Domenico Caliendo, l’avvocato Petruzzi: “Richiesta da 10 milioni al Monaldi per altri tre bimbi morti”Dopo il decesso del piccolo Domenico Caliendo, morto lo scorso 21 febbraio per un trapianto di cuore "bruciato" con il ghiaccio, si profilano per... Domenico Caliendo, l'avvocato della famiglia: «Richiesta da 10 milioni al Monaldi per altri tre bimbi morti»È in procinto di presentare altre tre richieste di risarcimento all'ospedale Monaldi di Napoli, dove il 21 febbraio è deceduto il piccolo Domenico... Domenico Caliendo, l'avvocato: «Richiesta da 10 milioni al Monaldi per altri tre bimbi morti»