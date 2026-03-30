Un avvocato ha annunciato l’intenzione di presentare tre nuove richieste di risarcimento all’ospedale Monaldi di Napoli, riguardanti la morte di altri tre bambini. La richiesta per il decesso del piccolo avvocato, avvenuto il 21 febbraio, ammonta a circa 10 milioni di euro. L’ospedale Monaldi si è mostrato disponibile a un incontro.

È in procinto di presentare altre tre richieste di risarcimento all'ospedale Monaldi di Napoli, dove il 21 febbraio è deceduto il piccolo Domenico Caliendo, «per circa 10 milioni di euro». Lo ha detto l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo-Marcolino. Domenico Caliendo morto a Napoli, Fico: «La Regione potrebbe costituirsi parte civile» Le richieste «di componimento bonario» saranno formulate, spiega, «in relazione alla morte di altri tre bimbi verificatesi al Monaldi, uno dei quali sottoposto a trapianto di cuore, determinate da un'infezione da batterio nosocomiale». A inizio marzo l'avvocato Petruzzi ha rivolto all'ospedale, dove è morto Domenico, una analoga richiesta da tre milioni. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Domenico Caliendo, l'avvocato: «Richiesta da 10 milioni per altri tre bimbi morti». Monaldi disposto all'incontro

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