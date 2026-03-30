Un caso legato a decessi sospetti al Monaldi si sta ampliando, coinvolgendo ora un presunto cluster di tre vittime. L’avvocato di una delle parti ha annunciato nuove richieste di risarcimento per un totale di dieci milioni di euro. Questi sviluppi si aggiungono alle notizie di altri casi di decessi legati a infezioni presso la stessa struttura sanitaria.

Domenico Caliendo: l'avvocato annuncia nuove richieste di risarcimento per 10 milioni. Emergono altri tre casi di decessi sospetti al Monaldi legati a infezioni. La tragedia di Domenico Caliendo, il bambino di due anni spirato il 21 febbraio dopo un trapianto di cuore fallito, sembra essere solo la punta dell'iceberg di una crisi ben più profonda all'interno dell'ospedale Monaldi di Napoli. L'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, ha annunciato l'intenzione di presentare tre ulteriori istanze di risarcimento, per una cifra complessiva che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Queste nuove azioni legali riguardano altri tre piccoli pazienti che, tra il 2021 e il 2023, avrebbero perso la vita nella stessa struttura a causa di infezioni batteriche nosocomiali. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Domenico Caliendo: il caso si allarga a un presunto “cluster” di decessi al Monaldi

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