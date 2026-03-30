Domenico Caliendo altri tre bambini morti al Monaldi | Erano tutti pazienti di Oppido Chiesti 10 milioni di risarcimento

Sono state presentate tre nuove richieste di risarcimento all’ospedale Monaldi di Napoli, in seguito alla morte del bambino avvenuta il 21 febbraio. Tutti i bambini coinvolti erano pazienti di un medico di Oppido. La somma richiesta per il risarcimento ammonta a circa 10 milioni di euro. Le richieste sono state avanzate in relazione a tre decessi avvenuti presso la struttura sanitaria.

Sono pronte altre tre richieste di risarcimento all’ospedale Monaldi di Napoli, dove il 21 febbraio è deceduto il piccolo Domenico Caliendo, «per circa 10 milioni di euro ». Lo ha detto all’ Ansa l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo-Marcolino. Le richieste «di componimento bonario» saranno formulate, spiega, «in relazione alla morte di altri tre bimbi verificatesi al Monaldi, uno dei quali sottoposto a trapianto di cuore, determinate da un’infezione da batterio nosocomiale». A inizio marzo l’avvocato Petruzzi ha rivolto all’ospedale, dove è morto Domenico, una analoga richiesta da tre milioni. Il legale: «Erano tutti pazienti di Guido Oppido» . 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati L'avvocato di Domenico Caliendo chiede 10 milioni di risarcimento al Monaldi: "Altri tre bimbi morti"Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo, presenterà una proposta di componimento bonario all'ospedale napoletano per tre decessi... Domenico Caliendo, richiesta da 10 milioni al Monaldi per altri tre bimbi mortiL’avvocato Francesco Petruzzi, che assiste i genitori di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e tre mesi morto lo scorso 21 febbraio a seguito di un...