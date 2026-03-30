Docentiit | la piattaforma di riferimento per aspiranti docenti e supplenti

Docenti.it si presenta come punto di riferimento per chi aspira a diventare insegnante o cerca un incarico di supplenza. In Italia, più di 900.000 docenti precari sono in attesa di stabilizzazione e affrontano un percorso caratterizzato da incertezze e difficoltà. La piattaforma offre risorse e informazioni utili per chi desidera intraprendere questa professione.

Con oltre 900.000 docenti precari in Italia alla ricerca di stabilità, l’ingresso nel mondo dell’insegnamento può sembrare un percorso complesso e incerto. Graduatorie intricate, normative in continuo aggiornamento e procedure burocratiche spesso scoraggiano anche i candidati più motivati. Dal 2016, Docenti.it si propone come la soluzione per affrontare queste sfide. La piattaforma ha già supportato. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Contenuti utili per approfondire Docenti it la piattaforma di... Temi più discussi: Carta docente 2026: quali sono le spese ammesse? – Blog; Università telematiche per docenti: master GPS, 60 CFU e abilitazione a confronto con UniCompara.it; Edvance: pronta la piattaforma che rivoluziona la formazione digitale in italia; Ritardo Carta docente. Docenti.it: la piattaforma di riferimento per aspiranti docenti e supplentiCon oltre 900.000 docenti precari in Italia alla ricerca di stabilità, l’ingresso nel mondo dell’insegnamento può sembrare un percorso complesso e incerto. Graduatorie intricate, normative in continuo ... orizzontescuola.it (Aidem) Nuovo PEI INFORMATIZZATO: come compilarlo sulla Piattaforma SIDI eliminando dubbi operativi (Videocorso Accreditato MIM)Corso online accreditato (4 ore) destinato ai Referenti, Docenti e Funzioni Strumentali per l’Inclusione, per supportarli nella compilazione del nuovo PEI digitalizzato attraverso la Piattaforma SIDI. orizzontescuola.it “L’avvocato risponde – Speciale diritto scolastico”! Una rubrica per fare chiarezza su norme, procedure e diritti nella vita quotidiana di docenti, studenti e famiglie. In questa puntata l'avvocato risponderà a questa domanda: "È obbligatorio rispondere ai m - facebook.com facebook Domanda di mobilità dei docenti di ruolo: guida alla compilazione per trasferimento provinciale e interprovinciale, passaggio di cattedra o ruolo, trasferimento da sostegno a posto comune. Scadenza il 2 aprile, ogni giorno su Orizzonte Scuola sindacalist… x.com